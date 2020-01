“Promemoria Auschwitz-Il treno della memoria”. Undici studenti di Cervia partecipano al progetto

Sono partiti questa mattina, 27 gennaio, gli 11 studenti di Cervia che partecipano al progetto “Promemoria Auschwitz” rivolto ai ragazzi che frequentano le scuole superiori di Forlì-Cesena.

Ieri sera a Cesena, al Palazzo del Ridotto, si è svolta l’Assemblea di Partenza dei giovani partecipanti all’edizione 2020, alla quale è intervenuta l’assessora alla Pace Michela Brunelli. Organizzato dalle Associazioni Deina e Centro per la Pace “Loris Romagnoli”, il progetto è sostenuto dal Comune di Cervia.

L’assessora Brunelli ha dichiarato: “L’Assemblea di Partenza è stato un importante momento pubblico per raccontare il progetto ai presenti. La nostra città augura buon viaggio alle studentesse e agli studenti del nostro territorio che anche grazie al finanziamento dei Comuni di residenza possono vivere questa importante esperienza. I ragazzi sono partiti per la Polonia alla scoperta di alcune pagine fondamentali della storia e delle memorie del Novecento europeo, nel contesto di un progetto culturale e di educazione alla cittadinanza di dimensione nazionale. A Cracovia, infatti, i ragazzi visiteranno lo storico quartiere ebraico “Kazimierz”, l’ex ghetto nazista della città, il Museo Fabbrica di Oskar Schindler per poi recarsi negli ex campi di concentramento e sterminio di Auschwitz e Birkenau. A livello nazionale, sono oltre 2.000 i giovani che prenderanno parte ai tre viaggi di storia e memoria in partenza oggi, il 4 e il 13 febbraio”.

Il progetto ha l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo delle giornate e degli avvenimenti che hanno segnato la storia italiana nel periodo della seconda guerra mondiale, per sensibilizzare le nuove generazioni ad una cultura di democrazia, libertà e pace e per insegnare ai ragazzi la storia che li ha preceduti.