Massa Lombarda: inaugurato un nuovo mezzo a disposizione della Protezione Civile        

Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale di Massa Lombarda e la Protezione Civile hanno inaugurato un nuovo mezzo 4×4 che verrà dato in uso al gruppo comunale di Protezione Civile.

“Una risorsa eccezionale per la nostra comunità, un ulteriore passo in avanti nel mondo del volontariato”,ha commentato il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi, che ha aperto il momento dell’inaugurazione davanti a 50 persone tra cui la sindaca con delega alla Protezione Civile per l’Unione dei Comuni della Bassa RomagnaPaola Pula, la comandante della Polizia Locale della Bassa Romagna Paola Neri e il dirigente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Stefano Ravaioli.

“Un ulteriore piccolo grande passo in avanti per il nostro, sempre più nutrito e coeso, gruppo di volontari – ha commentato Sangiorgi Stefano, assessore con delega alla Protezione Civile -. Un mezzo che permetterà al gruppo di rispondere ancora più celermente e professionalmente a ogni tipo di richiesta, che essa sia del Comune, Unione e coordinamento, permettendo così al Gvpc di Massa Lombarda di divenire nel tempo punto di riferimento per l’Unione dei Comuni e per lo stesso coordinamento provinciale”.

Durante l’inaugurazione è intervenuto anche il sindaco di Marmirolo Paolo Galeotti, città gemellata con Massa Lombarda, che per l’occasione è stato accompagnato dai volontari della Protezione Civile locale, da alpini e da altri amministratori locali.