Giorno della Memoria. Il comune di Ravenna conferisce la cittadinanza onoraria a Cesare Moisè Finzi

Il 31 gennaio 2020, a partire dalle 10 si terrà l’appuntamento al teatro Alighieri di Ravenna per il conferimento della cittadinanza onoraria a Cesare Moisè Finzi. Si tratta del momento più significativo all’interno del corposo programma di eventi in occasione del Giorno della Memoria, istituito per ricordare la Shoah. Il conferimento della cittadinanza onoraria a Cesare Moisè Finzi è stato approvato lo scorso 21 gennaio dal consiglio comunale all’unanimità.

Alla cerimonia in teatro parteciperanno numerosi studenti delle scuole di Ravenna ai quali Finzi racconterà la sua esperienza di giovane cacciato dalla scuola poiché ebreo e fortunatamente scampato ai rastrellamenti con la sua famiglia. Oltre agli studenti e a coloro che vorranno partecipare, la cerimonia avrà il consiglio comunale riunito in seduta straordinaria.