‘Nel piatto, solo ciò che mangio’: gli Assessori alla Gentilezza romagnoli contro lo spreco alimentare

In occasione della Giornata Mondiale contro lo spreco alimentare, il 5 Febbraio 2020, la Rete Nazionale degli Assessori alla Gentilezza, ha invitato gli Assessori alla Gentilezza ad aderire all’iniziativa “Buon appetito e piatto pulito!”, condividendo il messaggio di sensibilizzazione a mettere nel piatto solamente ciò che si è certi di mangiare: il piatto della gentilezza (viola) è il simbolo per diffondere un messaggio semplice, chiaro, efficace e gentile per favorire un cambiamento del modo di pensare ed agire, volto a ridurre lo spreco alimentare. La gentilezza, simbolicamente espressa con il messaggio “Buon appetito e piatto pulito”, va invece messa in atto per promuovere comportamenti alimentari rispettosi del prossimo e dell’ambiente.

I 3 Assessori alla Gentilezza dell’Emilia Romagna – Orsola d’Agata di Camposanto, Federica Bosi di Cervia ed Elisa Fiori di Massa Lombarda – hanno già aderito all’iniziativa.

Federica Bosi Elisa Fiori

L’Assessore alla gentilezza

La Rete Nazionale degli Assessori alla Gentilezza ha invitato i sindaci ad istituire l’Assessorato alla gentilezza (ruolo ideato dall’associazione Cor et Amor), assegnando ad assessori o consiglieri una delega alla gentilezza, un incarico senza portafoglio, ma dal grande valore simbolico.

L’impegno è occuparsi della buona educazione, del rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, di sensibilizzare i cittadini ai comportamenti positivi e accrescere lo spirito di Comunità a beneficio di tutti i cittadini, partendo dai bambini. Con la gentilezza è possibile prevenire alcuni comportamenti che danneggiano l’intera comunità.

Ad oggi sono 82 i Comuni che hanno aderito e per dare continuità e contenuto all’incarico è stata istituita la Rete nazionale degli assessori alla gentilezza con cui promuovere azioni, condividere le buone pratiche gentili e valorizzare le iniziative organizzate a livello locale.

Un piatto viola per la gentilezza alimentare

La gentilezza è anche attenzione e rispetto. “Piatto pulito” rappresenta una forma di attenzione, che responsabilizza ad un comportamento alimentare consapevole dei cittadini nel non sprecare il cibo. Il rispetto verso chi non ha da mangiare e l’ambiente è rappresentato attraverso il piatto della gentilezza di colore viola (il colore della gentilezza), che “sensibilizza” i cittadini a contrastare lo spreco alimentare con un gesto di gentilezza semplice e forte, “mettere nel piatto solamente ciò che si è sicuri di mangiare”. L’invito è di appendere (il 5 Febbraio ed anche dopo) il piatto della gentilezza (viola) nelle mense scolastiche, nelle pizzerie, nelle cucine domestiche, nelle feste locali, nelle trattorie e nei ristoranti, come promemoria, affinché dopo il Buon Appetito il piatto ritorni pulito.

www.assessoriallagentilezza.it