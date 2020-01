Faenza. Il Mei celebra il Giorno della Memoria con concerti e appuntamenti musicali

Venerdì 31 gennaio, alle ore 18.30, in occasione del Giorno della Memoria, il Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti propone il concerto del grande musicista e fisarmonicista Alexian Santino Spinelli a The Ale House Club Birreria, in Corso Mazzini 39 a Faenza.

La serata prosegue al Piccadilly di Faenza, a partire dalle 20.30 con Reunion Made in Rock a Faenza, con tutti i Musicisti Faentini continuando con Baracca Rock. “Cresce l’interesse per i live Made in Faenza che fanno incontrare la storia del rock di Faenza con le giovani proposte musicale realizzate a Faenza – spiega Giordano Sangiorgio, patron del MEI – . Venerdì 31 gennaio si terrà il terzo appuntamento. Alle 21 saliranno sul palco del Piccadilly i Cobra, la Geriatric Band e i Fantamusica con tutti i protagonisti del grande rock faentino degli anni Sessanta e Settanta, quelli della grande rassegna del Campanile d’Oro che strariempiva cinema e club dell’epoca dei giovani amanti del rock. Alle 22 .30, il MEI presenterà “PIOGGIA NOISE LAB”, giovane etichetta discografica indipendente faentina.

“Alla serata saranno presenti Zero Paga, che ha pubblicato l’11 ottobre il suo primo mixtape “senza cuore”, Ale di Loto, che il 6 dicembre

ha rilasciato il suo primo EP “Discorso Intorno” e Giacomo Ambrosini, produttore, cantautore e dj – spiega Sangiorgi -. L’etichetta, ancora in fase di sviluppo, è nata nel 2018 da un’idea di Zero Paga, e sta cercando di ampliarsi per poter permettere a giovani musicisti di accedervi; è stata creata per generare comunità e aiutare giovani artisti a crescere musicalmente, anche senza troppe disponibilità economiche. Il MEI 2020, che tornerà per i suoi 25 anni dal 2 al 4 ottobre a Faenza, sostiene Pioggia Noise e tutte quelle indies del territorio di nuovissima generazione”.