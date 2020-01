La lughese Gaia Ferruzzi vince “Master Show”, concorso internazionale di toelettatura

Mercoledì 29 gennaio la giunta di Lugo ha incontrato in Rocca la lughese Gaia Ferruzzi, vincitrice del concorso “Master Show”, l’evento più importante della toelettatura in Italia, con seminari e dimostrazioni didattiche tenuti da maestri toelettatori tra i più importanti al mondo. Gaia ha partecipato al concorso, che si è svolto ad Arezzo il 25 e 26 gennaio, sia nella gara nazionale che in quella internazionale, vincendole entrambe nella categoria “Debuttanti”. Gaia ha la passione per la toelettatura da tempo e si è specializzata nella cura della razza “barbone”. Lavora da “I love pets”, a Lugo, e a giugno si è iscritta a un corso a Milano su questo tema.