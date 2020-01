Michele de Pascale e la cittadinanza onoraria di Ravenna a Moisè Finzi: “è molto più di una rock star”

Centinaia di ragazzi delle scuole medie di Ravenna questa mattina hanno gremito il Teatro Alighieri in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria di Ravenna al professor Cesare Moisè Finzi, testimone della tragedia della Shoah. Un fatto e un segnale importante, per un paese, l’Italia, in cui le statistiche ci dicono che 16 persone su 100 negano addirittura l’esistenza della Shoah. Il Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, ha voluto sottolineare questo momento carico di alto significato civico.

“Dobbiamo essere tutti orgogliosi degli oltre seicento ragazzi e ragazze delle scuole medie del nostro comune che questa mattina hanno riempito il teatro Alighieri in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria di Ravenna al professor Cesare Moisé Finzi, testimone della Shoah. – dichiara il Sindaco – In religioso silenzio hanno ascoltato le sue parole, il racconto della storia della sua vita, fatta di momenti drammatici ma anche dell’incontro con persone che hanno saputo stare dalla parte giusta. Le studentesse e gli studenti presenti si sono commossi e alla fine hanno tributato a Finzi un calorosissimo e affettuosissimo applauso, una vera e propria ovazione, come succede alle rock star; perché Finzi, grazie alla scelta che ha fatto ormai tanti anni fa, di andare nelle scuole a raccontare ai giovani la sua esperienza, affinché tragedie come quella della Shoah non si ripetano, è molto più di una rock star.”

“L’esempio delle giovani generazioni mi fa sperare, anzi, ancor di più, mi fa essere fiducioso, rispetto al fatto che di generazione in generazione si siano in qualche modo tramandati quei valori che ispirarono i Muratori, la famiglia ravennate che aiutò i Finzi durante la loro fuga non solo non denunciandoli ma aprendo loro le porte della propria casa. Naturalmente questo non è accaduto per trasmissione biologica, ma perché si è saputo trarre insegnamento, sia dalle azioni di chi ha operato per il bene che da quelle di chi invece ha scelto la strada del male. Io spero e sono orgoglioso di dire che la porta della casa dei Muratori era la porta delle case dei ravennati. In quel gesto meraviglioso che loro hanno compiuto vogliamo provare a riconoscerci tutti. Vogliamo provare a dire che quel gesto così bello, quell’apertura di quella porta è l’apertura delle porte della nostra città. – conclude il Sindaco – E le giovani generazioni si stanno dimostrando meravigliosamente straordinarie nel comprendere questo messaggio.”

Riportiamo il commento che lo stesso Cesare Moisè Finzi ha scritto sulla nostra testata, in calce all’articolo.

“Ringrazio di cuore il Sindaco de Pascale e tutto il Consiglio Comunale di Ravenna per l’onore che mi ha tributato. Ai tanti meravigliosi ragazze e ragazzi che con tanta pazienza mi hanno ascoltato, rinnovo l’augurio che tutti loro sappiano nella vita essere UOMINI e DONNE VERI, UOMINI e DONNE GIUSTI. Cesare Moisè Finzi”

Noi come Redazione ringraziamo Cesare Moisè Finzi per la sua preziosa e fondamentale testimonianza.

In una toccante cerimonia al Teatro Alighieri Ravenna ha conferito oggi 31 gennaio la cittadinanza onoraria a Cesare Moisè Finzi, testimone della Shoah.

Era solo un bambino quando il 3 settembre 1938 andò a comprare il giornale per il padre e il titolo riportato in copertina – “Insegnanti e studenti ebrei esclusi dalle scuole governative e pareggiate” – cambiò radicalmente la sua vita. “Io non ho più potuto avere amici – ricorda Moisè Finzi – e per me è stata una cosa terribile”.

Si stava per pubblicare il regio decreto che preannunciava le leggi razziali; di lì a circa due mesi tutti gli ebrei, insegnanti e studenti, sarebbero stati espulsi dalle scuole, di ogni ordine e grado. Soltanto una delle numerose e disumane restrizioni e divieti posti dalle leggi approvate da Benito Mussolini e dal re Vittorio Emanuele III.

È un ricordo fulgido quello di Cesare Moisè Finzi, nonostante siano passati quasi 82 anni da quel giorno, un ricordo che Finzi continua a far affiorare molto spesso, raccontando a platee di giovani studenti cosa successe in quegli anni. Di come bambino riuscì a fuggire con i suoi genitori da Ferrara verso sud, passando per Ravenna, dove ebbero l’aiuto fraterno della famiglia Muratori, riconosciuta poi tra i “Giusti fra le nazioni”. Non smise mai di studiare nonostante il divieto di frequentare la scuola; dopo la guerra si laureò in Medicina, specializzandosi in Cardiologia.

A Finzi è stata conferita la cittadinanza onoraria di Ravenna oggi, nell’ambito delle iniziative legate al Giorno della Memoria, in un teatro Alighieri colmo di studenti, oltre seicento, durante una seduta straordinaria del consiglio comunale, che qualche giorno fa ha approvato all’unanimità la proposta, del sindaco Michele de Pascale; erano tra gli altri presenti componenti della famiglia Muratori, del rabbino di Ferrara, del prefetto, del questore, di autorità civili e militari, del sindaco di Faenza.

Questa la motivazione del conferimento della cittadinanza onoraria: “Il Comune di Ravenna conferisce a Cesare Moisè Finzi la cittadinanza onoraria quale riconoscimento del prezioso lavoro di diffusione di memoria e per l’alto valore civile, sociale e culturale della sua testimonianza di sopravvissuto alla tragedia della Shoah; per il suo impegno nel trasmettere alle giovani generazioni valori di pace, solidarietà, uguaglianza, difesa dei diritti umani, che sono alla base della Costituzione italiana; per il profondo legame con Ravenna, nella quale, al tempo, trovò rifugio e accoglienza presso la famiglia Muratori e dove, da decenni, incontra ragazzi e ragazze delle scuole, trasferendo loro la conoscenza dei drammatici effetti delle leggi razziali, aiutandoli a combattere i pregiudizi, ispirandosi ai principi di libertà, democrazia e di rispetto delle persone”.

“Voi giovani siete la nostra speranza – ha detto Cesare Finzi durante il suo racconto accorato ed emozionante – il motivo di vivere, di continuare a vivere è quello di incontrare i giovani e di far sapere loro quello che è stato perché non rifacciano gli stessi errori”.

Cesare Finzi ne è fermamente convinto e prosegue instancabilmente i periodici incontri nelle scuole, quasi a voler anche tenere vivo in sé quel bambino che si vide escluso e confuso dagli accadimenti: “Pensate a quel ragazzino che durante la guerra doveva sperare che l’Italia perdesse, ma lui era italiano: come poteva sperare che l’Italia perdesse la guerra!?”.

Accanto al ricordo dello sconcerto per la discriminazione anche quello per la leggerezza con cui sentì parlare di morti per risolvere il conflitto. Uno sconcerto e un dolore che non hanno però minato la sua visione della vita: ancora, alla soglia dei 90 anni, positiva e aperta al futuro, alla diversità e preoccupata da un solo nemico, l’ignoranza: “Il ricordo è importante perché da esso parte la conoscenza e non ci può essere ricordo senza il sapere cosa è successo. Molte persone non sanno nulla, ignorano, perché non è stato insegnato loro a conoscere e apprezzare la diversità di ognuno di noi, che è ricchezza. Nessuno di noi è uguale all’altro, nemmeno tra gemelli!”

