Ravenna, cooperativa La Pieve presenta il volume “So Stare nel Tempo”

Oggi pomeriggio, venerdì 31 gennaio, alle 18.30 al Dock di via Magazzini posteriori 61 a Ravenna si svolgerà la presentazione del volume “So Stare nel Tempo”, realizzato dalla cooperativa La Pieve, che raccoglie riflessioni e relazioni sul tema del “tempo” da parte di chi si trova in una relazione di aiuto.

La Pieve è una cooperativa sociale impegnata soprattutto nell’inserimento lavorativo e nell’assistenza di persone con disabilità. Il volume raccoglie nello specifico i risultati di due momenti laboratoriali svolti e coordinati dalla psicoterapeuta della cooperativa Raffaella Cardone: un laboratorio di scrittura creativa svolto insieme agli educatori de La Pieve e il ciclo “Mi Riguarda” svolto insieme ai genitori dei ragazzi che frequentano i centri socio-occupazionali della cooperativa. Oltre alla presentazione del libro l’evento di oggi sarà anche occasione di confronto tra i due gruppi di lavoro sul tema del tempo e sull’esserci ieri, oggi e domani.