Ultimi posti ancora disponibili per partecipare ai corsi di intreccio dell’Ecomuseo di Bagnacavallo

Sono disponibili gli ultimi posti per i corsi di intreccio Raccoglitori creativi che si terranno nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 febbraio presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo. I corsi, rivolti sia a principianti che a esperti, propongono l’utilizzo intelligente e creativo delle vegetazioni spontanee tipiche della Bassa Romagna e le antiche tecniche di intreccio del filo di ferro.

Il corso base e il corso avanzato di cesteria con l’intreccio di salice e canna saranno condotti dal maestro Rodolfo Onori, mentre il maestro Luigi Barangani si occuperà del corso base di intreccio delle erbe palustri.Oltre all’intreccio delle erbe, del salice e della canna, le due giornate saranno anche l’occasione per realizzare cestini e oggetti decorativi in filo di ferro, dalle forme e decori antichi, che richiamano le mense nobiliari ottocentesche e anche suggestive forme moderne dallo stile più sobrio, alla guida del maestro Gipi dei Malvisi.

Durante il fine settimana, oltre alla ricca raccolta di trame e intrecci dell’Ecomuseo sarà esposta la mostra Intrecci dal mondo. Il costo del corso è di 90 euro a persona, comprensivo di tutti i materiali e del pranzo che si terrà presso la sala conviviale dell’Ecomuseo. Il numero di posti è limitato ed è obbligatoria la prenotazione. L’Ecomuseo delle Erbe Palustri è in via Ungaretti 1.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 0545 47122; erbepalustri.associazione@gmail.com; www.erbepalustri.it .