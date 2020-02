“Aiutiamo una famiglia a trovare una casa dopo lo sfratto”: l’appello di Tchameni di Terzo Mondo Onlus

Il Presidente della Onlus Il Terzo Mondo Charles Tchameni Tchienga lancia un “disperato appello alla società civile ravennate” per trovare una casa ad una famiglia di quattro persone, con due minori e una persona anziana, che ha subito uno sfratto e non è ancora riuscita a trovare una nuova abitazione dove trasferirsi.

“Nell’ambito del nostro progetto sociale “Non c’è futuro senza solidarietà” – spiega Tchameni – , vorrei lanciare un vibrante e disperato appello a tutte le persone di buona volontà in possesso di una casa agibile non in uso a Ravenna, perchè la mettano a disposizione o come usufrutto gratuito (le utenze saranno pagate da coloro che fruiranno dell’abitazione) oppure in affitto, con un fitto mensile non superiore a 400 euro, per una famiglia sfrattata per il mancato rinnovo del contratto di affitto per motivi di ristrutturazione dell’immobile”.

“Come tante altre famiglie che frequentano il nostro sportello d’ascolto – aggiunge Tchameni -, siamo a contatto con questa famiglia da 2 anni e conosciamo bene le difficoltà che affronta, nonostante sia ben integrata nel tessuto sociale, culturale, scolastico e lavorativo del nostro territorio. Abbiamo fatto il giro di più agenzie immobiliari di Ravenna senza mai avere un riscontro positivo, per svariati motivi legati alla fideiussione molto alta e/od alle garanzie impossibili da fornire. Non intendiamo arrenderci, ma le nostre forze sono già in esaurimento. Abbiamo più che mai bisogno di una spalla su cui poter appoggiarci per continuare a sperare”.

“Ravenna – conclude – non si è mai dimostrata insensibile riguardo a queste tematiche delicate che richiamano alla solidarietà, soprattutto nei confronti dei bambini, delle persone anziane e dei lavoratori”.

Per chi fosse disponibile a fornire un aiuto può contattare l’associazione Terzo Mondo Onlus a questi contatti:

tel. 328 1455130; ilterzomondo@yahoo.it oppure lasciare un messaggio alla pagina facebook dell’associazione.