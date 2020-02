Nuovo corso di micologia di base in partenza a Ravenna

Il Gruppo Micologico di Ravenna, in collaborazione con Comune di Ravenna-Assessorato Ambiente e Avis-Ravenna, organizza un corso di micologia di base.

Programma delle lezioni:

lunedì 24 febbraio 2020 Registrazione dei partecipanti e Caratteri generali dei funghi;

venerdì 28 febbraio – Aphyllophorales, Gasteromycetes e Ascomiceti;

lunedì 02 marzo – Boletaceae;

venerdì 13 marzo – Funghi lamellati a spore colorate;

venerdì 20 marzo – Funghi lamellati a spore bianche;

lunedì 23 marzo – Russulaceae e Hygrophoraceae;

venerdì 27 marzo – Alberi e arbusti delle pinete e funghi simbionti;

lunedì 30 marzo – Nozioni di tossicologia e principali funghi velenosi;

Escursione conclusiva il 05-04-2020 nella Pineta San Vitale-Romea Nord-Ravenna; inizio lezioni ore 20.45 presso la Sala Riunioni, 2° piano, Palazzina Avis, via Tommaso Gulli 100, Ravenna. Eventuali variazioni del programma verranno comunicate direttamente ai partecipanti.

ISCRIZIONE AL CORSO: 50,00 euro (comprensivo del materiale didattico e della quota associativa al gruppo micologico per tutto il 2020). Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tuti coloro che avranno preso parte ad almeno 5 incontri. Le iscrizioni al corso potranno essere effettuate presso la sede del Gruppo Micologico in Via T.Gulli 100- Ravenna tutti i lunedì sera, oppure direttamente la prima serata del corso (nel tal caso si consiglia di telefonare nei giorni antecedenti a Licastro Annalina 3395467231 e di arrivare con un congruo anticipo rispetto l’orario di inizio delle lezioni).