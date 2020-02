Deiezioni canine davanti ai negozi, Clama Ravenna: “Inutile munirsi di acqua, ecco le nostre soluzioni”

L’associazione Clama di Ravenna interviene in merito alla questione della pulizia dalle deiezioni e altre evacuazioni di animale dei muri di affaccio degli stabili, dei negozi e dei mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via della città, dichiarando “l’inutilità di far munire d’acqua i proprietari prima della passeggiata con il proprio amico a quattro zampe.”

“A fine novembre 2019 – dichiara Clama – si è discusso in Commissione Consigliare 4 l’articolo 17 “Conduzione di animali in aree pubbliche o di pubblico passaggio” inserito nel nuovo Regolamento di Polizia Urbana; il comma 5 in particolare recita: ‘Deve essere inoltre garantita la nettezza degli spazi percorsi, ivi compresi i beni di proprietà di terzi quali i muri di affaccio degli stabili, dei negozi e dei mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, intervenendo nel pieno rispetto del benessere animale, affinché il medesimo desista da comportamenti inadeguati, ovvero provvedendo alla raccolta e al relativo conforme smaltimento delle deiezioni e altre evacuazioni prodotte dall’animale nonché curando la tempestiva pulizia dell’area insudiciata. È pertanto obbligatorio accompagnare gli animali muniti di idonei raccoglitori per gli escrementi e di acqua per la detersione delle superfici.’ Ferma restando l’obbligatorietà sacrosanta di raccogliere sempre e comunque le deiezioni solide dei nostri cani, la disposizione che prevede per i proprietari la necessità di munirsi d’acqua prima di affrontare la passeggiata con il proprio amico a quattro zampe al fine di rimediare al problema delle loro deiezioni liquide suscita non poche perplessità.”

“Come associazione la riteniamo inadeguata ed inutile. E cerchiamo – aggiunge Clama – di spiegare il perché in queste righe. Se i gestori di negozi o gli abitanti del centro cittadino hanno sollevato lamentele a causa delle deiezioni liquide dei cani di proprietà, è necessario proporre provvedimenti che rispondano a criteri di logica e fattibilità e che diano risultati soddisfacenti per tutti. La soluzione prospettata, ovvero l’obbligo per i proprietari di cani di munirsi di acqua (bottiglietta da mezzo litro, 1 litro, uno zaino di bottiglie) al momento della passeggiata quotidiana, è palesemente una non-soluzione. Chiunque viva con un cane è perfettamente conscio che le deiezioni liquide di un solo cane durante una normale passeggiata sono parecchie e che per “ripulirle” tutte con acqua sarebbe quantomeno necessario trascinarsi dietro quantità ingenti di acqua, in base anche alla dimensione del cane; d’altro canto, dubitiamo che gestori di negozi o abitanti di palazzi antichi traggano soddisfazione dal vedersi la vetrina o il portone di legno “allagati”. La quantità d’acqua di una bottiglietta o due non farebbe altro che spargere ulteriormente l’urina del cane, con conseguente invito al cane successivo a “marcare” proprio nello stesso punto. L’obbligo della bottiglietta si prefigura pertanto come una non-soluzione che scontenterebbe tutti. Ma, lungi dal sostenere che non esistono proprietari maleducati o semplicemente poco attenti, ed avendo come mission anche la costruzione di un rapporto sempre più consapevole e rispettoso fra umani e non umani, riteniamo di poter proporre alcune soluzioni che riteniamo più efficaci.”

“1) Una campagna di sensibilizzazione per educare i proprietari di cani a vigilare sul comportamento del proprio compagno a quattro zampe, a raccogliere sempre e ovunque gli escrementi solidi con gli appositi sacchetti e a condurlo lontano da ingressi e vetrine per le deiezioni liquide (accompagnandolo per quanto possibile verso un’aiuola, o un albero, o un muro lontano da ingressi al momento in cui ci si accorge del “pericolo pipì”). La campagna potrebbe consistere in annunci via radio, articoli sulla stampa, affissioni nei luoghi più opportuni, incontri pubblici;

2)l’adozione di dissuasori naturali nelle zone critiche; l’apposizione di rivestimenti impermeabili delle mura del centro;

3)la predisposizione di un servizio comunale che con maggiore frequenza si occupi del lavaggio di muri e strade del centro; tale provvedimento, indipendentemente dal “problema cani”, è da ritenersi assolutamente necessario e porterebbe anche all’impiego di giovani o categorie protette.

In questo modo si eviterebbero: la fuga dei detentori di cani dalle pubbliche vie soprattutto del centro per paura di multe continue (i negozianti sono sicuri di volerlo? Niente più persone con cane a passeggio per il centro, nei bar e nei negozi non sembra un grande scelta strategica in periodi di crisi); i continui ricorsi di cittadini vessati da multe per mancato trasporto o utilizzo dell’acqua, ricorsi che peraltro hanno già visto l’assoluzione dell’accusato in Cassazione (https://canestrinilex.com/risorse/e-reato-la-pipi-del-cane-sui-muri-cass-708215/); l’insoddisfazione di negozianti ed abitanti del centro, che non vedrebbero certamente risolti i loro problemi da una bottiglietta d’acqua, già vuota dopo 10 metri di passeggiata, con conseguente ed immediato rischio sanzione per il proprietario” conclude l’associazione.