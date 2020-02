Fontanelle nelle aree per cani: la petizione lanciata da Pietro Vandini (Italia in Comune Ravenna)

Pietro Vandini di Italia in Comune, sezione di Ravenna informa di aver protocollato, questa mattina, 4 febbraio, una petizione, “in cui sono primo firmatario – spiega Vandini – con la quale si chiede di installare fontanelle nelle aree di sganbamento cani. Queste oltre 400 firme sono state raccolte nei mesi scorsi, ma ho preferito non inserire la discussione nel dibattito della campagna elettorale, sia per la leggerezza del tema, sia per rispetto dei tanti firmatari che potrebbero avere posizioni politiche differenti.”

“Lo scopo di questa richiesta – aggiunge Vandini – è quello di valutare la possibilità di installare fontanelle (o casette dell’acqua) in prossimità delle aree di sganbamento cani in modo che possa essere utilizzata, oltre che da tutti i cittadini, anche da chi frequenta i cosiddetti ‘parchetti per cani’. Vivendo questi luoghi con i miei cani ho rilevato come tale ipotesi sia stata paventata da più persone, e così ho proposto lo strumento della petizione. Attendiamo ora la discussione in commissione in modo da capire se è possibile dare risposte positive a tutti i cittadini che frequentano le aree di sgranamento con i propri compagni a quattro zampe”.