Romagna arte e storia. Approfondimento sulle vie di comunicazione tra Medioevo e 900

Il numero 114 della rivista “Romagna arte e storia”, che da quarant’anni pubblica ricerche su temi, personaggi, eventi della storia romagnola è uscito in questi giorni. Il fascicolo, col titolo “Andar per strade”, è dedicato alla storia delle vie di comunicazione in Romagna fra Medioevo e Novecento e alle varie motivazioni (religiose, economiche, politiche, letterarie) che spingevano a percorrerle.

Due saggi sono rivolti allo studio dei pellegrinaggi: il primo nel Ravennate, con particolare attenzione alle croci viarie che segnavano i percorsi stradali (P. Novara); il secondo al Sarsinate, con la ricostruzione dell’importante Cammino di San Vicinio, il “santo della catena” dai poteri taumaturgici (M. Mengozzi).

Altri saggi sono dedicati alla viabilità nel Lughese nel Cinquecento (L. Mascanzoni), alle vie di comunicazione fra Romagna e Toscana (G. Innocenti), alla costruzione del Muraglione (A. Giuntini), al ruolo della bicicletta nella letteratura romagnola, da Guerrini e Oriani a Panzini (A. Merci), ai progetti e ai dibattiti sulla superstrada E7-E45, che coinvolsero e divisero le comunità della regione negli anni ’50 e ’60 (A. Malfitano).

La rivista, riccamente illustrata, è pubblicata dalla Società Editrice Il Ponte Vecchio di Cesena.