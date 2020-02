Bagnacavallo. L’illustratrice Beatrice Biondi espone a Bottega Matteotti

È il numero ‘0’ il titolo della mostra che la Bottega Matteotti di Bagnacavallo ospita fino al 2 marzo nella propria vetrina.

In esposizione per 0 ci sono le opere, tra grafico e pittorico, digitale e tradizionale della giovane illustratrice bagnacavallese Beatrice Biondi. «Zero è l’unica cifra che non vale niente, nonostante sia la prima; il più perfetto dei numeri – commenta l’artista – che rappresenta, però, il vuoto. La dualità di questo numero mette a nudo quanto il nostro giudizio e la nostra opinione incidano sul valore delle cose. Dalla farina 00, al gruppo sanguigno tipo 0, le 0 calorie e la gravità 0, un’esposizione di tutto e nulla…»

Beatrice Biondi ha frequentato l’Accademia Nemo di Firenze, dove ha studiato illustrazione e alcune basi di animazione. Da sempre appassionata a ogni tipo di arte, ha sperimentato varie tecniche artistiche: pittura a olio, pittura acrilica, acquerello, acquaforte, incisione e molte altre.

Bottega Matteotti è in via Matteotti 26.

0 fa parte di Bottega Matteotti: Arte in vetrina, spazio espositivo permanente curato da Andrea Tampieri, artista e insegnante di discipline artistiche di Bagnacavallo. Le mostre sono curate dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti, con il patrocinio del Comune.

Informazioni:

0545 60784

www.bottegamatteotti.it