Si riunisce il consiglio territoriale di Mezzano: tra gli ordini del giorno la Variante di adeguamento 2019 al RUE

Mercoledì 5 febbraio, alle 20.45, nella sala Fonsetti dell’ufficio decentrato in piazza della Repubblica 7, si riunirà il consiglio territoriale di Mezzano. All’ordine del giorno l’espressione di parere alle proposte di controdeduzione inerenti le osservazioni pervenute alla Variante di adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al Piano di zonizzazione acustica; dimissioni del consigliere Lorenzo Ravaioli della lista Pd; presa d’atto della surroga della consigliera Alice Mascanzoni della lista Pd; richieste pervenute dal consigliere Claudio di Cioccio della lista Lega nord: installazione cestini porta carta in via Rafanara; comunicazione alle Polizia locale e Polizia provinciale per un controllo costante nelle aree non adibite a sgambamento cani (vedi parchi pubblici e argine fiume Lamone); tratto di ciclabile in via Bassa da riparare per avvallamenti pericolosi; comunicazioni della presidente.