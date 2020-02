Carnevale. Laboratorio creativo con CittAttiva a Ravenna

CittAttiva si prepara al Carnevale con un laboratorio creativo per realizzare maschere in programma giovedì 6 febbraio dalle 17, nella sua sede in via Carducci 14 a Ravenna. Il laboratorio sarà tenuto da Tralenuvole a.p.s. sul tema della sfilata di carri che si terrà in centro storico domenica 16 febbraio dalle 14.30: “Il mondo che vorrei”.

CittAttiva, nel suo messaggio di invito alla partecipazione, afferma che: “Nel mondo che CittAttiva sogna e desidera, non tutti gli eroi indossano una maschera: perché nel mondo di CittAttiva, mondo fatto di volontariato, di tempo e di amore spesi per gli altri e per la propria città, ciascuno di noi può essere un eroe! Al via quindi la creatività e la voglia di condividere la festa”.