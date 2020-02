Il Comitato Cittadino di Ragone organizza riunione per costituire un Gruppo di Controllo di Vicinato

Facendo seguito all’incontro tenutosi il 23 gennaio, il Comitato Cittadino di Ragone promuove per oggi giovedì febbraio alle ore 20,45, nei locali della ex-scuola elementare, in via Ragone Vecchio 13, la riunione di tutte le persone interessate a costituire un Gruppo di Controllo di Vicinato nell’abitato della frazione e zone limitrofe.

Sarà presente il Sig. Andrea Malpezzi, coordinatore dell’ associazione “Ravenna-S.O.S. Chat”.