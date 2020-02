I volontari di “Mondo Libero dalla Droga” fanno tappa alla scuola Guido Novelli di Ravenna

I volontari dell’associazione “Mondo Libero dalla Droga”, sabato 8 febbraio 2020, si sono recati dinanzi alla scuola Guido Novelli (sita in Piazza Caduti per la Libertà) di Ravenna per dire no all’uso di sostanze stupefacenti, portando avanti la loro battaglia iniziata lo scorso anno.

“Mondo Libero dalla Droga” ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Mentre distribuivamo gli opuscoli molti ragazzi, passanti e genitori chi hanno accolto e ringraziato per l’attività che stavamo svolgendo dicendoci che ci vorrebbero più iniziative come queste perchè preoccupati per i loro figli e nipotini per quello che gli potrebbe accadere nell’immediato futuro, visto le storie di giovani che iniziano a far uso di droghe.”

“Mondo Libero dalla Droga” ha diramato inoltre una nota stampa nella quale descrivono il loro operato, scendendo nei particolari: “I nostri interventi oramai conosciuti, consistono principalmente nella distribuzione di opuscoli del programma “La Verità dalle Droghe”, che spiegano in dettaglio come una persona si può rovinare la vita usando le droghe. Noi come gruppo continueremo a fare informazione contro le droghe perchè crediamo che la prevenzione sia un’arma efficace e dovrebbe essere rafforzata iniziando dalle case dei genitori alla scuola, in ogni luogo.

Bisogna far presto perché quando un adolesciente inizia a farne uso è più difficile a smettere o semplicemente parlarne. Oramai sempre più giovani- dice un volontario- si avvicinano alla marijuana come un gioco o per provare nuove “emozioni”, alcuni invece la usano pensando di curare qualche situazione indesiderata, in realtà il consumo di marijuana non cura malattie.

Eppure alcune persone promuovono il suo uso nei trattamenti medici, ad esempio alcune persone vogliono che la marijuana sia disponibile per chi sta facendo chemioterapia per il cancro o AIDS poiché spesso perdono l’appetito e il THC (tetraidrocannabinolo, principio attivo della cannabis), tende a stimolarlo.

Non esiste malattia che venga realmente alleviata dagli effetti della marijuana. Nonostante quello che potresti sentire in giro, la marijuana crea dipendenza. Circa un fumatore di marijuana su nove ne diventa dipendente. Quando una persona inizia ad abusarne di questa droga durante l’adolescenza, ha una possibilità su sei di diventarne dipendente.

Cosa significa essere dipendente dalla marijuana? Significa sviluppare una tolleranza alla droga, per cui bisogna consumarne una quantità sempre maggiore per provarne lo stesso effetto. Con queste informazioni precise, sosteniamo come dice l’umanitario L. Ron Hubbard: “Si sta offrendo a una persona la sua vita”. I genitori devono essere maggiormente Informati su cosa succede iniziando a far uso di droghe, anche quelle considerate “leggere” e devono conoscere i danni che arrecano sia a livello fisico che mentale. Il nostro motto è arrivare prima degli spacciatori”.