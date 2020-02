L’Amministrazione comunale di Bagnacavallo si congratula con il Mercatino della Solidarietà – Riciclare si può, associazione onlus di Villanova che nel 2020 festeggia i suoi primi vent’anni di attività. Il Mercatino della Solidarietà – Riciclare si può è aperto ogni sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17 e si trova in via Glorie 115 a Villanova.

Fondato nel 2000 da due amici, Edo Gulminelli e Francesco Pilotti, nel suo lungo percorso il mercatino ha coinvolto centinaia di villanovesi, impegnati a dare una seconda vita a oggetti usati ricevuti da moltissime persone anche fuori dal territorio comunale.

Attualmente Pilotti è segretario, mentre presidente è Ennio Baccherini; accanto a loro c’è una cinquantina di associati, quindici dei quali volontari particolarmente attivi. Attraverso la vendita dell’usato il Mercatino della Solidarietà ha raccolto in vent’anni oltre 675.000 euro, devoluti in beneficenza a realtà del territorio e a operatori umanitari.

In particolare, quasi la metà della cifra è stata utilizzata per consentire a più di trecento bambini cardiopatici, in gran parte provenienti dall’Albania e dall’Africa, di curarsi negli ospedali italiani. Il Mercatino aiuta inoltre diversi bambini italiani affetti da malattie rare che necessitano di cure speciali e anche numerosi cittadini in condizioni di difficoltà.

Da sottolineare poi il continuo rapporto con lo Ior, al quale il Mercatino della Solidarietà ha donato nel corso degli anni oltre 70mila euro. Ora, proprio in concomitanza con il suo ventesimo compleanno, il Mercatino della Solidarietà si trova alle prese con un problema importante. È infatti alla ricerca di una nuova sede, sempre a Villanova, che possa garantirne il prosieguo delle azioni umanitarie. Per questo presidente e segretario lanciano un appello ai villanovesi disposti a concedere un immobile capiente in grado di ospitarne l’attività.