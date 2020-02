Al Circolo Ravennate dei Forestieri si parla di “Evoluzione nei bambini” con la Psicologa Nedda Papi

Lunedì 10 Febbraio alle ore 19.30 presso la sala conferenze del Circolo Ravennate dei Forestieri in Via Corrado Ricci a Ravenna, il Lions club Ravenna Host ha scelto di mettere il focus sui bambini e ha organizzato un incontro aperto a tutti con la Dott.ssa Nedda Papi, Psicologa Psicoterapeuta, dal titolo “L’evoluzione nei bambini dalla dipendenza all’autonomia – Riflessione per favorire la comprensione e l’adattamento alle peculiarità delle varie fasi di sviluppo”.

Introduce il dott Giovanni Pieralisi.