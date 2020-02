L’atleta cervese Andrea Pelo di Giorgio in Namibia consegna ai Rangers 1.500 euro

L’atleta cervese Andrea Pelo di Giorgio questa volta dedica la sua campagna di sensibilizzazione alla salvezza dei rinoceronti e dei grandi mammiferi. Andrea Pelo di Giorgio è un ultratleta cervese che ha effettuato numerose esperienze in campo podistico e nella multidisciplina (triathlon – swimrun) affrontando distanze e condizioni ambientali proibitive che lo hanno portato a gareggiare fino al DecaIronman e a correre sfidando le temperature desertiche dei + 50° fino ai gelidi -37° del Minnesota con prestazioni degne di nota. Da tanti anni è testimonial sportivo di Amref Helth Africa Italia, la più grande organizzazione sanitaria internazionale no profit, che offre servizio e supporto alle popolazioni africane, per migliorare la salute in Africa attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità locali.

L’iniziativa denominata Run For Rhino consiste in una corsa solidale di circa 400 km in 8 tappe giornaliere di circa 50 km attraverso la Namibia. Nella corsa è supportato da uno staff di accompagnamento e dal Ranger Davide Bomben esperto conoscitore del continente africano (una delle guide italiane più conosciute), diplomato Ranger/Formatore con le Unità Speciali Sudafricane e da poco nominato referente al Parlamento Europeo. L’atleta con la sua corsa vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulla piaga del bracconaggio incentrando sui rinoceronti, specie in estinzione a causa del fenomeno del bracconaggio (solo nel corso dell’ultimo anno in Africa sono stati barbaramente abbattuti oltre 1.000 esemplari), la propria avventura sportivo solidale. Run For Rhino, per la sua realizzazione, necessita di fondi da parte di tutti da devolvere alla “Scuola dei Ranger” che si stanno impegnando a contrastare questo scempio, infatti più ranger saranno presenti sul territorio maggiormente sarà protetta la natura.

La raccolta è già attiva sul sito ‘Rete del dono’: https://www.retedeldono.it/it/progetti/d.a.s/run-for-rhino. Altro modo di contribuire è acquistare berrettini, magliette, felpe col logo “Run for Rhino” su: www.domaniarrivasempre.com/run-for-rhino. Per le Aziende che volessero sponsorizzare è prevista una regolare fattura da Domani Arriva Sempre ASD.

Sito: http://www.domaniarrivasempre.com/rxr-estremamente-orgogliosi/