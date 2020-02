Al bar, dal parrucchiere… Bagnacavallo si popola di libri col progetto Bookcrossing

Una nuova collaborazione tra la Biblioteca comunale Taroni e il centro sociale Amici dell’Abbondanza ha dato avvio a Bagnacavallo al progetto Bookcrossing: libri da prendere in giro. Grazie al progetto sono stati disseminati libri nei luoghi di attesa quali bar, saloni estetici, astanterie o strutture ricettive, mettendo a disposizione del pubblico volumi di narrativa e saggistica.

COME FUNZIONA

I libri possono essere letti sul posto o portati a casa per la lettura, avendo cura poi di rimetterli in circolo dando loro nuova vita. D’altronde, come ricordano dalla Biblioteca comunale citando Henry Miller (I libri della mia vita – 1969), «un libro non solo è un amico, ma vi trova nuovi amici. Possedendo un libro con la mente e con lo spirito ci si arricchisce, ma quando lo si passa a qualcun altro si triplica la propria ricchezza».

DOVE TROVARLI

I ‘libri da prendere in giro’, messi a disposizione dalla Biblioteca comunale Taroni e dalla Biblioteca del volontariato gestita dagli Amici dell’Abbondanza, si possono trovare al momento alla Casa della salute, presso i bar Chiribilli, La Loveria, Nella & Luis, Circolo Endas Sauro Camprini, i saloni Tamara Trerè parrucchieri, Luca Rossi per la Testa, Ebroornella e nelle strutture ricettive Antico Convento San Francesco e Il Palazzotto.

Chi vuole aderire all’iniziativa può prendere contatti con la Biblioteca comunale al numero 0545 280912.