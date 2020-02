Terzo Mondo Onlus consegna beni alimentari al Centro d’ascolto Diocesi e alla Caritas di Ravenna

Nell’ambito del progetto alimentare “Un pane per tutti” promosso da il Terzo Mondo Onlus, oggi, 11 febbraio, il Presidente Charles Tchameni Tchienga ha consegnato 65 scatole di alimenti a Daniela Biondi, responsabile del Centro d’ascolto della Diocesi di Ravenna – Cervia, 35 scatole a Carla Soprani coordinatrice del dormitorio Re di Reggenti e 25 scatole alla Caritas della Chiesa del Borgo San Biagio. Per un totale di 125 scatole di viveri donati (pane bauletto e piadine) di lunga conservazione e pronto al consumo.

“Si tratta di un piccolo gesto – dichiara il presidente Tchameni – che grazie ai nostri benefattori ci ha permesso di sostenere ed incoraggiare queste tre realtà del nostro territorio, che come tante altre si dedicano con passione e responsabilità tutti i giorni a favore delle famiglie in stato di diniego. Nei prossimi giorni verranno direttamente distribuiti altrettanti viveri alle famiglie che frequentano il nostro Centro d’ascolto, di via Grado 30, a Ravenna, aperto tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30. Ringrazio di cuore il Group Consar per lo stoccaggio e il Group Fiat S.VA.Ravenna per la logistica”.