Pubblica Assistenza di Ravenna, al via un corso gratuito per diventare volontari

Per dare continuità alla propria attività la Pubblica Assistenza cerca nuovi volontari, persone che vogliono aiutare i cittadini del proprio territorio donando il proprio tempo libero. È in programma per giovedì 13 febbraio, alle 20.30, presso la sede associativa in via Meucci 25 a Ravenna la presentazione dei corsi gratuiti e aperti a tutti per diventare volontari della Pubblica Assistenza Città di Ravenna ODV. I percorsi formativi proposti riguardano – oltre al servizio in ambulanza – altre attività come autista nei mezzi utilizzati per il trasporto dei disabili e dei dializzati, come operatore di centrale o collaborare con il gruppo di Protezione Civile comunque svolgendo altre attività all’interno dell’Associazione.

Durante il corso per iniziare a svolgere servizio in ambulanza, articolato in 25 serate di due ore ciascuna (tre a settimana), verranno fornite nozioni utili e fondamentali per prestare soccorso alle persone della comunità in difficoltà. Saranno trattati argomenti sanitari di primo soccorso, traumatologia, anatomia e fisiologia, conoscenza delle attrezzature e dei presidi presenti sulle ambulanze, prove pratiche e simulazioni di soccorso. Dopo aver superato l’esame finale sugli argomenti trattati, i corsisti potranno terminare il periodo di addestramento in ambulanza e successivamente frequentare il corso di BLSD. I volontari verranno impiegati prevalentemente in attività di trasporto infermi, in taxi sanitario, in assistenze sanitarie ad eventi e manifestazioni. Tutti coloro che sono interessati possono presentarsi la sera stessa o iscriversi al corso contattando il numero telefono 0544 400888 – 0544 400777 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00) o inviare una mail a info@pubblicaassistenza.ra.it. Sito: https://www.facebook.com/events/783691655469118/.