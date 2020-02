Ravenna. Progetto “RicicLino”: libri usati per bambini, per rimettere in circolo la lettura

Hai dei libri usati per bambini e non sai cosa farne? L’associazione di promozione sociale no profit Arteinte Social Project, impegnata nella raccolta fondi per bambini con bisogni speciali e ragazzi in stato di disagio sociale del territorio ravennate, ha dato il via al progetto RicicLino per dare una seconda vita ai libri usati.

“Raccogliamo libri usati da privati e biblioteche, serviranno per finanziare nuovi progetti – spiegano dall’associazione -. La seconda volta di un libro: i libri dimenticati, ad ogni libro è data la possibilità di continuare a raccontare una storia racchiusa tra le sue pagine”.

Arteinte Social Project si occuperà del ritiro gratuito a domicilio oppure è possibile portarli presso “Le Petit Atelier” in Piazza Kennedy Galleria Rasponi n. 23 Ravenna

“I libri verranno messi a disposizione di nuovi potenziali lettori e attraverso la libreria donazione verranno finanziati i progetti dell’associazione. Gli obiettivi sono molteplici: sensibilizzare i bambini alla lettura e all’importanza del riciclo per incentivare alla coscienza civica” concludono dall’associazione.

Per info sul progetto “RicicLino, il bambino che gira in bici alla ricerca di libri usati” tel . 338.8471691