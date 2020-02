Ravenna, ritorna il “Gruppo di parola” per i figli di genitori separati o divorziati

Torna il “Gruppo di parola” promosso dal Centro per le Famiglie del Servizio sociale associato di Ravenna, Cervia, Russi, per i bambini figli di genitori separati o divorziati. L’iniziativa verrà presentata ai genitori interessati lunedì 17 febbraio, alle 20.30, nella sede di via Gradisca 19. Il Gruppo di Parola è gratuito. Nel gruppo i bambini tra i 6 e gli 11 anni potranno esprimere liberamente le proprie emozioni e le difficoltà che incontrano per la separazione di mamma e papà; in un ambiente accogliente avranno l’occasione di dare voce ai dubbi e formulare domande, trovando sostegno anche grazie allo scambio con i coetanei.

Attraverso la parola, il disegno, il gioco, la scrittura e altre attività i bambini sono facilitati a dialogare con i genitori e a vivere più serenamente la riorganizzazione familiare. I gruppi saranno condotti da operatori, già mediatori familiari, che hanno acquisito una specifica formazione presso la Regione Emilia Romagna, in collaborazione con il Centro Bateson. Per informazioni telefonare al Centro per le Famiglie allo 0544.485830 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.