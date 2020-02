Milano Marittima, convegno su cyberbullismo. Brunelli: “Fornire strumenti adeguati per corretto utilizzo della rete”

Al palacongressi di Milano Marittima sabato scorso, 15 febbraio, l’IPSEOA ha organizzato un convegno sul tema del bullismo e cyberbullismo aperto a studenti e genitori con diversi esperti. “Il tema delle nuove tecnologie è un tema di fondamentale importanza per le nuove generazioni e per chi assume un ruolo educativo. Se da un lato i social sono una grande opportunità, dall’altro è necessario che vengano utilizzati in modo corretto e condapevole. La nostra amministrazione sostiene fortemente questi tipi di progetti perchè forniscono strumenti adeguati per un rispettoso utilizzo della rete” dichiara l’assessore Michela Brunelli.