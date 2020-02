Al via i nuovi laboratori di Carnevale per bambini allo Shopping Center La Filanda di Faenza

Mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, tornano i laboratori di carnevale all’interno dell’igloo dello Shopping Center La Filanda. Due pomeriggi fra colori e carte per dare forma alle idee di grandi e piccini. I laboratori, intitolati “Giochiamo a giocare” e “Maschere sonanti”, saranno condotti da Anna Maria Taroni, arteterapeuta che nel 2017 ha pubblicato il libro “La Filanda delle Emozioni – racconti, laboratori, percorsi per crescere con arte”, edito da Rusconi Editore, un libro, patrocinato dal Comune di Faenza, che nasce dalla raccolta di anni di lavoro all’interno delle scuole del territorio, grazie al sostegno dello Shopping Center La Filanda di Faenza.

Le attività proposte sono gratuite e ad accesso libero. Non occorre alcuna prenotazione. I laboratori sono consigliati per bambini dai 3 anni in su accompagnati da genitori, nonni, zii, per riscoprire il piacere dello stare insieme.

Maggiori informazioni: www.annamariataroni.it.