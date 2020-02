Al centro sociale di Pisignano e Cannuzzo arriva la Sagra del Cotechino

Parte domani la “Sagra del cotechino”, la 4 giorni dedicata alle delizie del maiale, che si terrà il 20, 21, 22 e 23 febbraio: sarà “una festa per ritrovarsi, divertirsi e stare insieme, condividendo i valori di appartenenza alla propria comunità”. L’iniziativa è stata promossa e organizzata da diverse associazioni, società e realtà presenti nel territorio di Pisignano, Cannuzzo e Castiglione, con il coordinamento del Calcio del Duca Ribelle e gode del patrocinio del Comune di Cervia.

L’iniziativa, si svolgerà nell’area del centro sportivo di Pisignano e Cannuzzo “Le Roveri” in Via Zavattina, 6/D messo a disposizione dalla società Asd Grama che gestisce il centro sociale e il centro sportivo “le Roveri” e la palestra che invece gestisce Cervia Volley. Grande disponibilità dunque pur di collaborare per il bene delle comunità dalle società sportive e non solo. La quattro giorni chiamata “Sagra del cotechino”, perché i piatti che delizieranno i partecipanti saranno principalmente a base di questa gustosa pietanza, inizierà giovedì sera con una serata dedicata allo sport, raccontata dai giovani del del Duca che sono andati in altre società e anche professionistiche; proseguirà venerdì, sabato e domenica (quest’ultima solo a pranzo su prenotazione al 3487109951) – inizio per la cena tutte le sere ore 19,00.

La società sportiva che ha circa 180 tesserati e più di 20 allenatori, ha le seguenti categorie: dalla prima squadra che milita in Eccellenza, juniores, allievi, giovanissimi, esordienti, pulcini, primi calci fino alla scuola calcio e piccoli amici. Ed è anche per dare un forte sostegno, e raccogliere fondi al settore giovanile che ha organizzato questa manifestazione. Il gruppo dirigente dichiara: “Sono iniziative importanti – perché creano forti legami nelle piccole comunità e rendono vivi i rapporti fra le persone. Il coinvolgimento di associazioni e le realtà del singolo territorio, è il modo migliore per far crescere la cultura della solidarietà, dell’amicizia e della socialità anche nelle generazioni più giovani”.