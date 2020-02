A Casola Valsenio manifestazione in onore dei Caduti del Reggimento San Marco

Il Reggimento San Marco, inquadrato nel “Gruppo di Combattimento Folgore” ha combattuto sul fronte del Senio durante la Guerra di Liberazione Nazionale nel marzo-aprile 1945, contribuendo alla liberazione del Paese, al fianco delle truppe Alleate nel ricostituito Esercito italiano.

È il Reggimento di marina San Marco – formato dai due battaglioni da sbarco “Grado”, operante tra la piana di Valsenio e Mongardino, e “Bafile” attestato tra Campiuno e Monte Battagliola – che dal febbraio 1945, presidia la linea del fronte che attraversa il Comune di Casola Valsenio.

La manifestazione si volgerà con il seguente programma:

ore 10.00 – Municipio di Casola Valsenio, saluto delle autorità comunali e della rappresentanza di ufficiali in servizio presso la Brigata marina San Marco;

ore 10.30 – Alzabandiera, deposizione di una corona al Monumento ai Caduti di tutte le guerre;

ore 10.45 – Sfilata per le vie di Casola verso Piazza Oriani;

ore 11.15 – Deposizione di corone e benedizione della lapide di Piazza Oriani dedicata ai marinai del Reggimento San Marco caduti sul fronte del Senio per la libertà dell’Italia nel marzo-aprile 1945. Saluto delle autorità.