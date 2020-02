Con il Carnevale, alla biblioteca di Bagnacavallo arrivano le “Storie mascherate”

In tema con il Carnevale è Storie mascherate il titolo dell’appuntamento di sabato 22 febbraio alle 10 con le Letture per crescere della Biblioteca Taroni di Bagnacavallo.

I lettori volontari proporranno al loro giovanissimo pubblico una selezione di storie in italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. L’iniziativa, che si svolge nell’ambito del progetto Nati per leggere, è realizzata in collaborazione con l’associazione Comunicando.

La lettura, rivolta a bimbi dai 2 ai 5 anni e alle loro famiglie, è gratuita. La prenotazione è gradita contattando la biblioteca.

La Biblioteca Taroni è in via Vittorio Veneto 1.

Per informazioni e prenotazioni:

0545 280912

taroni@sbn.provincia.ra.it

Facebook: Biblioteca Bagnacavallo