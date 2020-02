Faenza. 1° Concorso Fotografico “Carnevale….in Borgo”

Il Comitato San Lazzaro di Faenza organizza il 1° Concorso Fotografico “CARNEVALE….IN BORGO” in collaborazione con l’Associazione di

Promozione Sociale I Fiori. Il titolo del concorso è “Racconto attraverso immagini la Festa di San Lazzaro”.

La data di scadenza per la presentazione delle opere è fissata per il giorno 7 marzo 2020 e le premiazioni si svolgeranno domenica 5 aprile in Corso Europa presso il palco della Festa di San Lazzaro, in occasione della 35a edizione del Carnevale di San Lazzaro, iniziativa curata e diretta dal Comitato San Lazzaro in Borgo.

La manifestazione folcloristica si svolgerà per le strade del Quartiere Borgo in collaborazione con le diverse realtà territoriali: le Scuole del Borgo, il Circolo ANSPI S. Maria Maddalena, il Circolo S. Antonino, il Rione Borgo Durbecco, i Volontari della Pubblica Assistenza, Avis, Protezione Civile, Radio Club, Centro Sociale Borgo, Commercianti ed Artigiani del Quartiere, Circolo “I Fiori” e Quartiere Borgo.

Per info https://www.carnevalefaenza.altervista.org/