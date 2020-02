Lòm a Mèrz con Slow Food e i “mangiari” di Tonino Guerra all’Osteria del Pancotto di Gambellara

Venerdì 28 febbraio all’Osteria del Pancotto, Circolo IX Febbraio, in via Gambellara, 73/a a Gambellara si terrà il rituale appuntamento con Lòm a Mèrz 2020, quest’anno dedicato a Tonino Guerra. Alle 19,30 spazio al Rito del fuoco, mentre alle 20,30 si prosegue con la cena di Slow Food Ravenna. I piatti proposti saranno spiegati da Graziano Pozzetto, dal cui prossimo libro di imminente uscita è stato tratto anche il titolo della cena “Noi continuiamo a mangiare l’infanzia nei piatti della mamma”.

Il libro di Pozzetto è molto legato a Lora, la moglie di Tonino Guerra, e parla dei “mangiari” di Tonino Guerra vissuti poeticamente: la mamma, il paese, la Romagna, l’osteria dalla Peppa di Pennabilli, le tagliatelle di Zaghini a Santarcangelo, i frutti dimenticati, la Sangiovesa, le tagliatelle immaginarie nel campo di prigionia, la cucina georgiana, l’incontro fantastico a Sant’Agata Feltria con Gino Veronelli e così via. Il volume riporta una postfazione di Carlo Petrini che frequentava Tonino e la moglie Lora.

Doveva essere presente Riccardo Pascucci della omonima Stamperia di Gambettola, un’antica bottega artigiana che dal 1826 produce pregiatissime tele stampate a mano, ma purtroppo per un impegno improvviso ed improrogabile non potrà partecipare. Lascerà comunque delle stampe in visione per arredare la sala, tele disegnate da Tonino Guerra che evocheranno la loro collaborazione con il grande poeta. Per l’occasione omaggerà i partecipanti un cadeau che consiste in una stampa su tela.

Questo il menu proposto: Antipasto con salame gentile e giardiniera dell’Osteria, Le minestre della mamma, Assaggio di Manfrigoli in brodo, Assaggio di Pasta e Fagioli, Assaggio di Tagliatelle al ragù, A volontà le tagliatelle immaginarie del campo di prigionia, Secondo Piatto identitario di Santarcangeo di Romagna, Pollo alla Cacciatora con patate, Dolce, Crostata Romagnola di mele con crema gialla della nonna. Vini in abbinamento: Sangiovese Rustico delle colline romagnole della cantina Magnani di Collinello di Bertinoro, Albana dolce della tradizione rifermentata Cantina Magnani.

Info e Prenotazioni: al 335-375212 / maurozanarini@gmail.com