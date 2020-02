Lugo. Una serata di approfondimento sull’emergenza in Siria

Lunedì 24 febbraio 2020 il circolo J.H. Newman propone a Lugo una serata dedicata all’attuale situazione in Siria. Alle 18.30 nella chiesa della Collegiata (piazza Savonarola 1) il vescovo di Imola Giovanni Mosciatti e il vicario apostolico di Aleppo Georges Abou Khazen celebrano una Messa, mentre dalle 20.30 ci si sposta nella sala del Carmine (corso Garibaldi 16) per l’incontro “Siria emergenza costruzione”. In questa occasione interverranno Georges Abou Khazen e il giornalista Rodolfo Casadei, inviato speciale di Tempi.