Apre sotto il Pavaglione lo sportello “SostareaLugo”, dove poter richiedere e rinnovare i permessi di accesso e sosta

Lunedì 24 febbraio apre sotto al Pavaglione lo sportello SostareALugo. Presso questo sportello sarà possibile richiedere e rinnovare i permessi di accesso e sosta nella zona a traffico limitato, gli abbonamenti residenti e attività e le autorizzazioni attualmente previste dal Piano Sosta in vigore a Lugo, come l’autorizzazione alla sosta gratuita per i veicoli ibridi/elettrici e gli abbonamenti family, oltre al rilascio e al rinnovo dei contrassegni invalidi per i residenti nel Comune di Lugo. Rimangono invariate le modalità di presentazione della domanda e di rilascio dell’autorizzazione per l’accesso e la sosta in ztl per autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate e accompagnamento sociale.

Lo sportello SostareALugo si trova in piazza Mazzini 4 e sarà aperto lunedì, mercoledì e sabato dalle 10 alle 13 e il venerdì dalle 15 alle 18. Dal comune ricordano che dallo scorso settembre sono attivi i nuovi parcometri nell’ambito del progetto “SostareALugo” attivato da Rti Abaco Spa – Input Srl, aggiudicataria della gara di gestione del Piano della Sosta di Lugo. I parcometri prevedono l’inserimento obbligatorio del numero di targa, che permette di prorogare la propria sosta da qualsiasi parcometro, poiché non sarà più necessario esporre il tagliandino in auto. Diverse le possibilità di pagamento, da quello tradizionale con monete alle carte di debito in tecnologia contactless (senza digitare il pin) e dispositivi Nfc abilitati (smartphone – smartwatch), fino al bancomat, alla speciale tessera SostareALugo Card e alle apposite applicazioni. Sarà infatti possibile pagare la sosta con Easypak, MyCicero, TelepassPay e DropTicket, garantendo la possibilità di utilizzare la stessa app per servizi di pagamento sosta anche in altre città. Si ricorda inoltre che è prevista la sosta gratuita nei primi 15 minuti una volta al giorno, grazie alla digitazione della targa.

Gli stalli delimitati da strisce blu sono a pagamento dal lunedì al sabato, escluso festività infrasettimanali, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. La tariffa per i parcheggi in centro storico è di 0,70 euro all’ora con tariffa minima di 0,40 euro, mentre in largo Gramigna è di 0,70 euro per la sosta giornaliera, con una tariffa minima di 0,40 euro.