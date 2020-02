Sant’Agata sul Santerno, aperto bando per concessione di locali comunali per centro estivo

Dal Comune di Sant’Agata sul Santerno informano che è aperto il bando per la concessione di locali comunali presso la scuola elementare “Pascoli” di Sant’Agata sul Santerno a operatori economici interessati all’attivazione del centro estivo nel periodo dall’8 giugno al 31 luglio. Il servizio, rivolto a bambini da 5 a 14 anni, dovrà essere svolto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18 prevalentemente nella scuola Pascoli, con la concessione dei locali in forma gratuita. Il soggetto beneficiario dovrà provvedere in forma autonoma alla raccolta delle iscrizioni; il servizio mensa deve essere inoltre organizzato a carico del gestore.

I concorrenti dovranno presentare un progetto di gestione che sarà oggetto di valutazione da parte di un’apposita commissione giudicatrice. Il progetto presentato dovrà prevedere alcune attività minime essenziali: raccolta iscrizioni, laboratori didattico ricreativo, giornate di giochi a tema, realizzazione di mostre o esposizioni di lavori, attività motoria, fornitura di materiale didattico e pronto soccorso, gestione delle iniziative esterne alla scuola, fornitura diretta dei pasti dalla Bassa Romagna Catering.

Le offerte devono essere presentate entro le 10 di lunedì 9 marzo allo sportello socio-educativo del Comune di Sant’Agata sul Santerno, piazza Garibaldi 5, con consegna a mano o via posta. La prima seduta pubblica di apertura dei plichi è prevista per martedì 10 marzo alle 11 nella sede del Comune di Sant’Agata sul Santerno. In questa occasione sarà analizzata la documentazione amministrativa presentata e ne sarà verificata la regolarità per l’ammissione alle successive fasi di gara. Le offerte tecniche relative al progetto saranno invece analizzate in sedute riservate.

Per ulteriori informazioni contattare lo sportello socio-educativo del Comune di Sant’Agata sul Santerno al numero 0545 919914. Il bando completo è disponibile sul sito www.labassaromagna.it.

UFFICIO STAMPA

Comune di Sant’Agata sul Santerno

Tel. e fax 0545 011840

Mail ufficiostampa@wap.agency