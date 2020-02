Terminata la pet-therapy per gli ospiti della Casa residenza “Baccarini” di Russi

È terminata in questi giorni l’attività di pet-therapy per gli anziani ospiti della Casa residenza “Alfredo Baccarini “ di Russi. Per dieci settimane l’attività assistita con i cani ha coinvolto 15 ospiti ed è stata molto apprezzata.

“Oltre ai servizi obbligatori, nelle case residenza anziani che l’Asp gestisce, riteniamo utile organizzare attività che aiutino gli ospiti a vivere positivamente la nuova condizione di vita all’interno della struttura. L’affetto di un cane può regalare emozioni; questa prima esperienza a Russi è stata molto gradita e ci hanno chiesto di ripeterla. In primavere intanto è già prevista una giornata di onoterapia: sfruttando l’ampio spazio verde esterno ospiteremo gli asinelli dell’Associazione sportiva dilettantistica Clippete Cloppete. Chi non è più all’interno della propria famiglia conserva vivo il bisogno di mantenere relazioni affettive. L’Asp, Azienda dei servizi alla persona di Ravenna Cervia e Russi, apre le porte aperte alla cittadinanza, al volontariato, per arricchire i momenti di socialità degli anziani ospiti” ha dichiarati la presidente dell’Asp Fabiola Gardelli.