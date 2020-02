Referendum del 29 marzo. Orari sportelli ufficio elettorale per rinnovo tessera. Si riceve su appuntamento

In vista del referendum del 29 marzo, per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze dei cittadini che devono rinnovare la tessera elettorale si comunica che l’ufficio elettorale di via Berlinguer sarà aperto al pubblico da lunedì 2 marzo in via ordinaria con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il martedì e giovedì pomeriggio anche dalle 14.30 alle 17.30; il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Ed inoltre l’ufficio osserverà l’orario continuato venerdì 27 marzo dalle 8 alle 18, sabato 28 dalle 8.30 alle 18; domenica 29 marzo dalle 7 alle 23 (orario continuato per tutta la durata delle votazioni).

Considerata l’ordinanza contingibile e urgente numero 1 del ministero della Salute d’intesa con il presidente della Regione Emilia Romagna, si invitano gli utenti che avessero l’esigenza di rinnovare la tessera a contattare l’ufficio elettorale per prendere un appuntamento, chiamando lo 0544.482283 o scrivendo una mail a elettorale@comune.ra.it