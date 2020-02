Le sardine ospiti ad ‘Amici’ di Maria De Filippi. “Trasformiamo la paura in bellezza”

Le sardine d’Italia sono tornate in scena, questa volta su una piazza diversa, o meglio su un palco, quello del famoso programma televisivo “Amici”, condotto da Maria De Filippi. Il serale di Amici 19, in onda su Canale 5, si è aperto ieri sera, 28 febbraio, con la presentazione sul palco di un gruppo di giovani sardine, tra cui erano presenti Mattia Santori, Lorenzo Donnoli, Jasmine Cristallo ed Edoardo Caroli.

Jasmine, Lorenzo ed infine Mattia si sono alternativi in una serie di interventi, dove hanno affrontato e presentato al pubblico diverse tematiche di importante attualità, come la lotta contro le discriminazioni, l’omofobia, la tutela dell’ambiente e l’emergenza climatica e poi hanno ricordato che la paura è uno strumento utile, che “se ben usata, può essere trasformata in bellezza”. “Avete paura, abbiate paura e superatela ogni giorno perché la bellezza è a portata di mano” ha affermato Mattia Santori.

“lo ho pensato che fosse meglio morire invece che vivere come pensavo mi volessero gli altri. E invece no, è una figata essere se stessi In un mondo in cui una ragazza che vive la mia stessa condizione, come Greta, e che ci allarma su un qualcosa che tocca tutti noi viene sbeffeggiata.” ha aggiunto Lorenzo Donnoli nel suo monologo contro le discriminazioni e l’omofobia.

E alle critiche rivolte alle sardine per la partecipazione al serale di ‘Amici’, ha risposto questa mattina Edoardo Caroli, con un post su Facebook. “Applausi sinceri. Che Amici di Maria non fosse la nostra piazza ideale – scrive Caroli – era chiaro, anche senza i futili commenti dei soliti scettici. Eppure siamo andati, io c’ero. Il palco era nostro, così come lo era il messaggio portato. Ci hanno accolti in silenzio e ci hanno congedati con un’ovazione. Un ‘grazie’ sotto forma di applausi sinceri che abbiamo raccolto e condividiamo con tutte le sardine d’Italia. Ne è valsa la pena”.

Tanti anche i commenti positivi degli utenti postati su Facebook. “Mi sono persa la diretta, ma ho rivisto il video. Un po’ lontano dal mio mondo ma senz’altro toccante. Spero arrivi il messaggio a quel target di pubblico” commenta un utente. “Messaggio bellissimo, bravi Mattia Lorenzo e Jasmine” aggiunge un altro. “Arrivano al cuore e alla mente, ringiovanita con voi, grazie bellissimi ragazzi, nostri nuovi eroi, non molleremo” scrive un altro utente.