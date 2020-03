Ravenna. I sentimenti degli uomini: riapre il corso che insegna a riconoscere e gestire le emozioni

Riaprirà lunedì 2 marzo 2020, alle 20,45, nella Casa del Volontariato in via Sansovino 57 a Ravenna il corso “I sentimenti degli uomini”, rivolto agli uomini per il riconoscimento dei sentimenti e delle emozioni col fine di migliorare le relazioni familiari, interpersonali e fra i generi e diminuire la conflittualità. Il corso è gratuito e sarà condotto da Giancarla Tisselli, Fulvio Zanella, Marco Grazioli, Giulia Zannoni, Riccardo Mosciatti, Daniele Righini, psicologi-psicoterapeuti dell’ associazione Psicologia Urbana e Creativa.

Promosso dall’assessorato alle Politiche e cultura di genere e con il contributo dei piani di Zona della Regione, è organizzato in sette incontri, tutti di lunedì (2-9-16-23-30 marzo e 6-20 aprile), ed è rivolto agli uomini che desiderano conoscere e gestire le proprie emozioni, esprimere i sentimenti e sviluppare la capacità di empatizzare con lo stato d’animo dell’altro. Indagare le proprie emozioni e saper spiegare con le parole il proprio sentito attraverso tecniche non conflittuali come la comunicazione empatica e l’assertività permette di esprimere i bisogni in modi più efficaci e rispettosi.

Il corso propone una riflessione condivisa sulle alternative ai conflitti e all’ aggressività che spesso si manifesta nelle situazioni domestiche così come in altre realtà sociali (lavoro, scuola, sport, ecc.). Perché criticare, sgridare, mortificare rischiando di rendere invivibili tanti ambiti della nostra vita, quando possiamo dire semplicemente ciò che ci piace e che non ci piace, o quando possiamo dare limiti con autorevolezza a chi non ci sta rispettando senza cadere nell’ imbuto della rabbia? Questi sono alcuni dei temi che verranno affrontati in gruppo con esercizi, giochi e simulazioni, al fine di prendere consapevolezza degli stereotipi culturali che condizionano la vita di ognuno di noi e ostacolano la comprensione nelle relazioni tra uomini e donne. Potenziare le capacità di empatia e il riconoscimento del valore delle emozioni e dei sentimenti ha dato risultati positivi nei paesi del nord Europa, dove a scuola si insegna la materia “Empatia”.