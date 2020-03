Lugo. Nasce il comitato “Uniti per la sicurezza stradale”, in difesa del distaccamento della Polizia stradale

Nel comune di Lugo è stato costituito un comitato civico denominato “Uniti per la sicurezza stradale”, in difesa del distaccamento della Polizia Stradale di Lugo, a seguito dell’annuncio nel febbraio 2020 della chiusura del presidio, in quanto ubicato, secondo il Ministero dell’Interno, in un’area che non riveste più carattere strategico per la Polizia Stradale.

Sostenitori della presente causa, nonché fondatori del comitato, sono:

Frignani Bruno, Maestro del Lavoro e consulente Pneusmarket Romagna;

Fontanieri Giovanni, Ispettore di Polizia in quiescenza;

Bravi Roberta, in qualità di presidente del comitato sicurezza partecipata di Lugo (RA);

Sardella Vincenzo, presidente della sezione A.N.P.S. di Lugo;

Lolli Maria Giulia, titolare della ditta Cora di Barbiano di Cotignola (RA);

Muccinelli Venieri Filippo, in rappresentanza della ditta Venieri di Lugo;

Guerra Fabio, in qualità di rappresentante della ditta Gamie srl di Lugo;

Baioni Simone, titolare delBar Timiama di Lugo;

Mantovani Maide, titolare del bar Era Ora Caffè di Cà di Lugo;

Buzacca Marco, titolare della macelleria Valenti di Lugo.

Secondo i membri del comitato chiudere il Distaccamento di Lugo significherebbe indebolire ulteriormente il territorio della Bassa Romagna sul piano del controllo e della sicurezza stradale, soprattutto in questo periodo che ha visto nell’anno 2019 un aumento degli incidenti stradali con esito mortale, pensando pertanto che la Polstrada non vada chiusa ma rafforzata. Questo comitato ha iniziato, a sostegno di tale causa, una raccolta firma ed organizzerà altre iniziative contro la decisione del Ministero di chiudere il presidio.