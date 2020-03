Slitta la data del Carnevallo di Bagnacavallo: si festeggia il 15 marzo

Domenica 15 marzo è la nuova data stabilita al momento dalla Pro Loco di Bagnacavallo per la decima edizione del Carnevallo, inizialmente prevista per l’8 marzo e rinviata a seguito delle disposizioni ministeriali per il contenimento del Coronavirus. La manifestazione prenderà il via alle 14.30 in piazza della Libertà a Bagnacavallo con la sfilata dei gruppi in maschera che sarà aperta dalle maschere veneziane di Patrizia Gallina. I gruppi sfileranno poi lungo le vie Mazzini e Matteotti per ritornare verso la piazza, dove alle 16.15 è prevista la premiazione.

Durante il pomeriggio si alterneranno animazioni e intrattenimenti con associazione musicale Doremi, gruppo ballerini Milleluci di Alfonsine e gruppo Bastard Jazz. I bambini si potranno poi divertire con le giostre, il castello incantato, i giochi gonfiabili e il truccabimbi. Ci saranno infine lo stand gastronomico, i mercatini creativi e l’apertura straordinaria dei negozi del centro. Tutti i gruppi mascherati composti da almeno dieci persone riceveranno un premio in buoni acquisto di materiale scolastico o prodotti enogastronomici del territorio. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e le associazioni Amici di Neresheim, Auser, Avis, Bagnacavallo fa Centro, centro sociale Amici dell’Abbondanza, Doremi, Gruppo Alpini, Traversara in Fiore e Tutti per la Scuola.

Per informazioni: proloco.bagnacavallo@gmail.com – tel. 0545 280898 (Ufficio Turismo).