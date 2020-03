Rinnovato il Consiglio del MFE “Carlo Sforza” di Ravenna

I soci della sezione M.F.E. “Carlo Sforza” di Ravenna, riuniti in assemblea il 13 febbraio, presso i locali della Coop.va “Pensiero e Azione”, hanno proceduto al rinnovo del Consiglio direttivo.

Il Segretario ha affrontato i temi della situazione dell’Europa nel prossimo futuro e dell’importanza della Conferenza per l’Europa, “verso la quale il M.F.E. dovrà focalizzare la propria azione con l’obiettivo di far crescere la consapevolezza della necessità di una riforma radicale dell’Unione europea”.

Durante la riunione è stato convenuto che “a tale scopo sarà necessario un grande impegno della sezione e degli associati per creare reti locali, coinvolgendo le associazioni della società civile per organizzare incontri pubblici nei periodi già previsti e indicati dalla Segreteria nazionale del MFE, al fine di intensificare l’attività di informazione e divulgazione sui social e sui media tradizionali”.

Nel corso dell’assemblea è emersa l’esigenza di potenziare il Consiglio direttivo ed è stata approvata l’istituzione di un esecutivo, composto dal Presidente, dal Segretario, dal Vice-Segretario, dal Tesoriere e da un incaricato dei rapporti con la stampa, l’associazionismo in genere, e/o eventuale incaricato di specifiche deleghe operative.

Nella riunione del Consiglio, svolta il 29 febbraio, sono stati assegnati gli incarichi del nuovo Consiglio direttivo:

Presidente: Enzo Morgagni, Segretario: Angelo Morini, Vice-Segretario: Gabriele Scardovi; Tesoriere: Franco Chiarini,

Consiglieri: Maria Grazia Angelini, Sabrina Bandini, Franco Chiarini, Filippo Govono, Fulvia Missiroli, Andrea Tarroni

Sono stato riconfermati, nelle rispettive cariche, i Probiviri Giovanni Coliola, Marino Scaioli e Roberto Scaini, nonché i Revisori dei conti Carlo Simoncelli e Claudio Suprani.