Coronavirus. Tchienga (Terzo Mondo onlus): “Comune di Ravenna supporti le famiglie”

Charles Tchameni Tchienga, presidente de “Il Terzo Mondo Onlus”, esprime la sua approvazione in merito alle misure prese dal Governo italiano per contrastare la diffusione del Coronavirus, invitando il comune di Ravenna a fornire supporto adeguato alle famiglie che hanno sottoscritto abbonamenti per il mese di marzo avendo figli che vanno a scuola con i mezzi pubblici.

“Indubbiamente si tratta di una decisione giusta e doverosa, che tutela la salute delle persone” afferma Tchienga, aggiungendo: “Tuttavia, qualora il governo non prendesse misure tali da fornire un supporto adeguato alle famiglie e alle imprese, l’impatto di questa epidemia sul sociale sarà disastroso”.

Persi 15 giorni negli abbonamenti per i mezzi pubblici:

Tchienga è intervenuto in merito alla spinosa questione riguardante i giorni persi causa Coronavirus negli abbonamenti del mese di marzo per circolare sui mezzi pubblici: “Non dimentichiamo che ci sono delle famiglie ravennati i cui figli usano i mezzi pubblici per andare a scuola e hanno già speso dei soldi per rinnovare gli abbonamenti mensili, ma per colpa del Coronavirus solo per il mese di marzo perderanno 15 giorni di abbonamento.

Mentre, i genitori che non lo hanno ancora rinnovato, si troveranno a rinnovarlo perdendo anche loro 15 giorni. Visto che gli abbonamenti mensili per i mezzi pubblici a Ravenna vanno dal primo del mese all’ultimo giorno del mese. Per questo invito il Comune di Ravenna se possibile, a prendere in considerazione anche questi casi fornendo supporto anche a queste famiglie. Poiché ritengo che in questa situazione di emergenza dove tutte le famiglie sono purtroppo costrette a subire , nessuno debba essere trascurato al momento del sostegno”.