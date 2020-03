Le Terre dell’Anima: all’Art Gallery ravennate Pallavicini 22 arriva la personale di Gloria Girelli Bruni

All’Art Gallery ravennate Pallavicini 22 arriva la mostra personale di Gloria Girelli Bruni, “Le Terre dell’Anima”, che aprirà venerdì 6 marzo dalle ore 18:00.

Date e orari mostra

da sabato 7 marzo a domenica 15 marzo 2020

sabato e domenica: dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00

da lunedì a venerdì: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

Dove

Pallavicini 22 Viale Giorgio Pallavicini 22 – 48121 Ravenna, Italia

In ottemperanza al Dpcm, emanato in data 4 Marzo 2020, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che indica le nuove misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus, dall’Art Gallery garantiscono “modalità di fruizione contingentata, tale da consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, per evitare assembramenti di persone”.