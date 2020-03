Rinviata assemblea elettiva Aido Bassa Romagna al 14 marzo

In applicazione dell’ordinanza regionale, in materia di prevenzione al Coronavirus, l’Assemblea AIDO Bassa Romagna, prevista inizialmente per il 7 marzo, è stata rinviata al 14 marzo, sempre alla“Ca di cuntadén” di via Roman, 12, a S.Agata sul Santerno.

È un momento importante per Aido Bassa Romagna, oltre al saluto del Consiglio Direttivo uscente, i soci infatti saranno chiamati ad approvare il nuovo statuto deliberato a livello nazionale il 18 gennaio scorso e ad eleggere il gruppo che porterà Aido Bassa Romagna al 2024.