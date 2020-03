Ravenna. Adotta una stanza nell’Albergo del Cuore: San Vitale lancia campagna di crowdfunding

È partita la campagna di crowdfunding della Cooperativa sociale San Vitale di Ravenna. Obiettivo della campagna è la raccolta di almeno 5.000 euro che saranno utilizzati per allestire una stanza d’albergo dotata di tutti i dispositivi per ospitare in sicurezza e comfort persone con autismo.

I fattori più importanti da tenere a mente sono la sicurezza e la stimolazione sensoriale, che devono essere studiati per ridurre lo stress provocato dal dover soggiornare in un posto totalmente nuovo. La camera avrà quindi pareti verniciate con colori neutri, mobili bassi e pesanti, copri prese e copri spigoli, insonorizzazione e supporti visivi che facilitino, attraverso simboli e immagini, il corretto utilizzo del bagno, dell’armadio e di tutti gli spazi.

La stanza verrà realizzata all’interno dell’Albergo del Cuore, il nuovo progetto di turismo accessibile a Ravenna di San Vitale, con l’obiettivo di promuovere una cultura dello sviluppo sostenibile poggiando su tre pilastri: innovazione dell’offerta turistica, riqualificazione di un edificio storico nel centro della città, inclusione sociale e lavorativa di giovani con disabilità.

Per sostenere il progetto, è possibile effettuare una donazione sul portale Idea Ginger, una piattaforma di raccolta fondi online. Ogni donatore riceverà una particolare ricompensa: da un semplice ringraziamento sui canali social della cooperativa San Vitale fino alla possibilità di trascorrere un fine settimana nell’albergo.

Supportare il progetto Adotta una stanza nell’Albergo del Cuore significa promuovere il diritto per tutti alla vacanza.

Link al progetto per fare donazione: https://www.ideaginger.it/progetti/adotta-una-stanza-nell-albergo-del-cuore.html