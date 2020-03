Coronavirus: #iostoacasa, non è un gioco, è una cosa seria, da prendere alla lettera

#iostoacasa Jovanotti. Luciano Sangiorgi. Ligabue. E altri. Sono molti gli artisti che stanno facendo sentire la loro voce e fanno proprio l’appello a stare a casa con l’hashtag #iostoacasa. C’è chi lo fa con una canzone, chi con un post scherzoso e chi con un messaggio su Facebook o Instagram. Proprio come Fiorello che si unisce al coro e lancia il suo appello alla sua maniera giocosa, come sempre: “Ciao da Fiorello, come state ragazzi? Tutto bene?”, dice Fiorello dal divano rosso di casa sua. “E allora, ho un’idea per tutti noi: visto il periodo, ma perché non stiamo un po’ a casa? Tutti a casa!? Guardate che è bello. Che è ‘sta roba? Andare in giro a fare gli aperitivi, a fare le feste, a trovarsi in trenta, quaranta amici tutti insieme appiccicati a meno di un metro di distanza… che brutta cosa! Invece a casa si riscoprono giochi nuovi. Potete giocare e Monopoli, a Risiko, al mimo dei film, potete fare il karaoke, divertirvi con i vostri genitori, i vostri parenti. State a casa che è meglio, evitiamo di uscire in questo periodo! Si sta tanto bene sul divano, guardate come sto sereno io…”.

Sponsorizziamo e rilanciamo l’invito di Fiorello e degli altri artisti. Ognuno lo faccia alla sua maniera.

L’importante è stare a casa. Perché solo se prendiamo seriamente questa indicazione – ce lo dicono le Autorità Sanitarie e la Protezione Civile – potremo fermare la diffusione del virus. Solo così potremo evitare di infettare gli anziani con serie patologie, cioè le persone fortemente a rischio una volta venute a contatto con il virus. Solo così potremo evitare di mandare in tilt il nostro sistema sanitario nel trattamento delle malattie più gravi, sistema che in alcune regioni è già al limite. Solo così potremo dare una mano a medici e infermieri che da settimane sono in trincea in questa nuova forma di guerra. Solo così eviteremo di mettere in ginocchio l’Italia per molti mesi.

Rispettiamo per una volta le regole che il Governo, la Regione, le Autorità Sanitarie, la Protezione Civile ci chiedono di rispettare. Siamo responsabili. Verso noi stessi, verso le nostre famiglie e verso i nostri anziani in primo luogo. Verso la comunità. Per la salvaguardia della salute pubblica. Non è impossibile rispettare delle semplici regole. Ci costa qualche sacrificio, per il tempo necessario. Ma è una cosa fattibile, intelligente e utile.

Fare i furbi invece è una cretinata che possiamo pagare cara. Tutti.

Stiamo di più a casa, per un po’, leggiamo, ascoltiamo musica, giochiamo, studiamo, lavoriamo se possibile. “Coltiviamo le nostre anime”, come ci invitava a fare Marco Martinelli in un’intervista di due giorni fa.

Prendiamo finalmente coscienza della serietà di questa lotta al Coronavirus come ci suggeriva Eraldo Baldini nei giorni scorsi: “Mi pare che non sia ancora maturata la consapevolezza del rischio che si corre e del senso di responsabilità che tutti devono dimostrare. Certo, bisogna evitare ogni forma di panico; certo, occorre pensare al domani e preoccuparsi seriamente delle conseguenze economiche e sociali dell’epidemia. Ma meno questa epidemia sarà grave, meno sarà estesa, meno durerà, e meno conseguenze potrà provocare in ogni campo e in ogni senso.”

Dopo avere vinto questa battaglia, torneremo alle nostre vite di sempre, più maturi e più forti, perchè avremo superato una grande prova. Insieme.

Ma per questo prendiamo a prestito le belle parole del vice Sindaco di Faenza Massimo Isola: “Cambiare stile di vita. Non sarà facile, soprattutto in quei territori dove la socialità è elemento identitario. Praticata e vissuta in profondità. Ma non ci sono alternative. Ora dobbiamo rispettare scrupolosamente le direttive e concentrarci su un grande obiettivo, quello di sconfiggere questa emergenza sanitaria. È il tempo per pensare, leggere, studiare. Poi avremo tutto il tempo per ripartire. Abbiamo la passione, la forza e le idee per affrontare entrambe le sfide. E vincerle. Un passo alla volta. Ora sospendiamo tutte le attività, anche quelle culturali. Poi verrà il tempo per ricostruire progetti e tessuti sociali potenti. Insieme. Con lo spirito di comunità che abita le nostre terre!”