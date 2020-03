Ravenna. Nuove modalità di accesso allo Sportello polifunzionale fino al 4 aprile

Lo Sportello polifunzionale di viale Berlinguer 68, in ottemperanza alla normativa vigente sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Coronavirus, fino al 4 aprile modifica l’accesso all’utenza.

Gli sportelli saranno aperti dal lunedì al venerdì 8-13; giovedì anche 14.30-16.30. Saranno pertanto chiusi al pubblico martedì pomeriggio e sabato mattina. Sono confermati gli appuntamenti per l’emissione delle carte d’identità già fissati.

Tutti i servizi, compresi bonus energia, gas e acqua, dovranno essere prenotati allo 0544 482482. Per la certificazione storica telefonare allo 0544 482264, per la toponomastica al numero 0544 482005.

Restano senza prenotazione: certificati e autentiche, servizi Urp, eventuali documenti di urgenza documentata.

Per i cambi di indirizzo e per le iscrizioni anagrafiche si invitano i cittadini a seguire l’attuale procedura che prevede l’invio della modulistica reperibile al link http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Anagrafe-e-immigrazione/Anagrafe/Cambio-di-indirizzo-residenza per email ad anagrafe@comune.ra.it e demografici.comune.ravenna@legalmail.it. Se indispensabile si può chiedere l’appuntamento allo 0544 482482.

Analogamente per l’anagrafe canina è possibile inviare via mail anagrafecanina@comune.ravenna.it, con relativa modulistica disponibile a questo link http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Anagrafe-e-immigrazione/Anagrafe

Anche la Carta d’identità elettronica viene rilasciata esclusivamente previo appuntamento e a questo link https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ si trova l’agenda CIE per la prenotazione e la relativa modulistica.

L’Ufficio di Stato civile riceverà il pubblico solo dal lunedì al venerdì previo appuntamento ad eccezione delle denunce di nascita e morte.

Gli appuntamenti possono essere fissati telefonando ai seguenti numeri:

• matrimoni e pubblicazioni 0544.482274

• separazioni e divorzi 0544.482286

• cittadinanze e DAT 0544.485509